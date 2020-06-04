حارس مرمى الأهلى يدعم أحمد فتحي بعد إصابة زوجته وبناته بـ كورونا

توجه علي لطفى حارس مرمى النادى الأهلى بالدعم لصديقه أحمد فتحي لاعب نادي بيراميدز والمنتخب المصري بعد إصابة زوجته وبناته بفيروس كورونا المستجد.









ونشر على لطفى عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة لـ أحمد فتحي وأسرته وعلق عليها قائلا: "‏ربنا يشفيهم ويعافيهم ياحبيبي".





كانت نورا إسماعيل زوجة اللاعب أحمد فتحي أعلنت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام إصابتها وبناتها بفيروس كورونا المستجد.





وتضامن آلاف المتابعين معها ووجهوا لها الدعم هي واسرتها بعد تأكيد إصابتها، كما واسى العديد من المتابعين اللاعب أحمد فتحي متمنين لأسرته الشفاء العاجل.





وانتقل أحمد فتحي إلى نادي بيراميدز، فى صفقة انتقال حر لمدة 3 سنوات مقابل 48 مليون جنيه، ونجح أيضا إدارة بيراميدز فى ضم شريف إكرامي لمدة 3 سنوات مقابل 45 مليون جنيه فى انتظار الإعلان الرسمي بضم اللاعب رسميا.



