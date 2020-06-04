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محافظات

حركة المحليات.. وجيه عبدالرازق ترك مطروح منذ 3 سنوات وعاد إليها رئيس مدينة

الخميس 04/يونيو/2020 - 04:09 م
وجيه عبد الرازق
وجيه عبد الرازق
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ايمن محمود
عاد وجيه عبد الرازق مرة أخرى لمحافظة مطروح رئيسًا بمدينة مرسي مطروح، بعد أن تركها منذ 3 سنوات في عام 2017، بعد شملت حركة المحليات، التي أصدرها اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم الخميس، نقلة من رئيس مدينة بني سويف ليتولي مجلس مدينة مرسى مطروح. 

كان وجيه يشغل منصب مدير المتابعة بديوان عام مطروح، ثم رئيسًا لمدينة بمحافظة دمياط، ثم رئيسا لمدينة بني سويف، ليعود مرة اخرى لمطروح كرئيس لمدينة مرسى مطروح. 




وعرف وجيه بحبه للعمل الميداني ونشاطه، وأنه يعلم كافة مشاكل المحافظة وليس مدينة مرسى مطروح فقط، بالإضافة إلى اكتسابة ثقة مرؤوسيه والمواطنين.

كانت حركة المحليات، التي أصدرها اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اليوم الخميس قد شملت تغير قيادتين بالمحافظة الاول اللواء أشرف مصطفى محمد إبراهيم، سكرتير عام محافظة الوادى الجديد، لتولي منصب سكرتير عام محافظة مطروح، ونقل المحاسب محمد محمود أبو غنيمة، سكرتير عام مطروح الذي تم تعيينه سكرتير عام محافظة الفيوم. بالاضافة الي نقل وجيه عبد الرازق من مدينة بيني سويف ليتولي منصب رئيس مدينة مرسى مطروح. 
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