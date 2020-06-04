إصابة جديدة في يوفينتوس قبل عودة الدوري الإيطالي

تستعد أندية الدوري الإيطالي لعودة المنافسات يوم 20 يونيو الجاري، بعد فترة التوقف بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
النشاط الكروي في إيطاليا توقف في شهر مارس بعد ارتفاع المصابين والضحايا من الفيروس التاجي الذي انتشر في مختلف دول العالم.
وأعلن نادي يوفنتوس عن تعرض مهاجمه الأرجنتيني جونزالو هيجواين للإصابة خلال تدريبات اليوم ولم يستطيع إكمال الحصة التدريبية.
وكشف متصدر الدوري الإيطالي أن هيجواين يعاني من إصابة عضلية وسيخضع لفحوضات طبية ستحدد مدة غيابه عن الفريق في الفترة المقبلة.
وقد تحرم الإصابة يوفنتوس من خدمات هيجواين في لقاء ميلان في نصف نهائي كأس إيطاليا يوم 12 يونيو الجاري.