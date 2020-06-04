برلماني تونسي: الغنوشي يتحمل كل قطرة دم في ليبيا.. وحركة النهضة تريد خراب البلاد

أكد النائب التونسي مجدي بوذينة، أن الجميع يُحمل رئيس البرلمان وزعيم "حركة النهضة" راشد الغنوشي ، كل قطرة دم تسيل في ليبيا.





وأضاف بوذينة في تصريحات مع إذاعة "موازييك" التونسية: نتمنى أن التصويت على لائحة الدستوري الحر تكون لبنة لائحة لسحب الثقة من راشد الغنوشي ".













ولفت إلى أن اللائحة المطروحة تنص على إدانة التدخل الخارجي في ليبيا مهما كان، مؤكدا أن حركة النهضة جوّعت التونسيين وأغرقت البلاد في المديونية.





ولفت إلى أن حركة النهضة تشرع للفساد ولن تحاربه بسبب رئيسها راشد الغنوشي الذي لم يعمل يوما في حياته وهو من أثرى أثرياء البلاد.



