وليد فارس: فيروس كورونا أثر على شعبية ترامب.. فيديو

قال الدكتور وليد فارس، مستشار العلاقات الخارجية السابق فى حملة ترشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن ترامب لم يختبئ فى ملجأ داخل البيت الأبيض كما قال البعض.





وأضاف وليد فارس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد مجدي، ببرنامج " فنجان قهوة" المذاع على قناة صدى البلد، أنه أحداث الصدام بين الشرطة والأقليات موجودة فى أمريكا منذ 60 سنة، وأن ما يحدث فى أمريكا ليس حركة تغيير اجتماعي مثل مظاهرات الستينيات.





وأشار وليد فارس إلى أن الانتخابات الرئاسية ستكون فى موعدها، والتصويت بالبريد يكون فى حالات استثنائية، ولكن القاعدة الأساسية هي ذهاب المواطن لمكان الانتخاب للإدلاء بصوته.





وتابع: حمل الرئيس ترامب الانجيل أمام الكنيسة كرسالة لحشد مؤيديه اتباع الكنيسة، لافتا إلى أن حسم المواطن الأمريكى لمرشحه المفضل فى الانتخابات سيكون فى سبتمبر المقبل.





وأوضح أن فيروس كورونا أثر على شعبية الرئيس الأمريكى ترامب، معلقًا: "شعبية ترامب تأثرت كثيرًا بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا فى أمريكا".