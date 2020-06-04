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أخبار العالم

اتهامات مسيسة.. البرلمان التركي يجرد 3 نواب من مقاعدهم التشريعية

الخميس 04/يونيو/2020 - 07:03 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أصدر البرلمان التركي، اليوم الخميس، قرارا بتجريد 3 نواب من مقاعدهم التشريعية وحصانتهم البرلمانية، بسبب مزاعم تتعلق بعلاقات مع تنظيمات كردية، وتسريب صور خاصة تفضح العلاقة بين المخابرات التركية وتنظيم داعش الإرهابي.

وقرأ نائب رئيس البرلمان،  ثريا سعدي بيلغيتش،  قرارات المحكمة على طعون تؤكد إدانة النواب. فيما احتج أعضاء المعارضة بالبرلمان على القرار وقاموا بالقرع على مكاتبهم مرددين هتافات ضد حزب العدالة والتنمية الحاكم، مؤكدين أنه عدو للديمقراطية.

وجاء القرار على خلفية اتهام عضو البرلمان، أنيس بربراوغلو من حزب الشعب الجمهوري بالتجسس بزعم تسريبه صورا لجريدة معارضة يظهر فيها جهاز الاستخبارات التركي أثناء تهريب أسلحة إلى سوريا.

واتهام النواب، ليلى غوفين وموسى فارس اوغلاري، من حزب الشعب الديمقراطي الموالي للأكراد، بأنهم على صلة بتنظيمات كردية.


وقال النواب إن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة وإن القضية ضدهم  سياسية بحتة.

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