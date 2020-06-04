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رياضة

مصير الدوري.. الشباب والرياضة تضع خطة عودة النشاط على مائدة الوزراء

الخميس 04/يونيو/2020 - 08:57 م
وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة مع عمرو الجنايني
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ريهام بكير
يواصل مسؤولو وزارة الشباب والرياضة اجتماعاتهم مع مختلف الجهات والأجهزة المعنية بالدولة لمناقشة الضوابط اللازمة والإجراءات الوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا استعدادا لعودة النشاط الرياضي في منتصف الشهر الحالي في ضوء قرارات مجلس الوزراء.

وحرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على عقد العديد من الاجتماعات مع عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة ، واللجنة الطبية المشكلة من الوزارة لمناقشة الخطة الموضوعة من كل جانب استعدادا لبدء عودة النشاط الرياضي تدريجيا.

من جانبه أكد صبحي لـ صدى البلد ، أن الوزارة اوشكت على استكمال الخطة الموضوعة من جميع الأطراف تمهيدا لتقديمها لمجلس الوزراء ومناقشتها لاتخاذ قرار نهائي في هذا الملف ، وخاصة مصير مسابقة الدوري.



وأضاف صبحي، ان الخطة الموضوعة المتضمنة جميع الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمواجهة انتشار كورونا حال بدء العودة التدريجية للنشاط الرياضى، وكل ما يتعلق بالتوقيتات المحددة وتحديد المراحل الزمنية التدريجية لعودة المسابقات مع مراعاة الالتزامات الإفريقية للأندية المصرية المشاركة ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية.

وشدد صبحي، على أن وضع سلامة وصحة اللاعبين والمدربين وجميع العاملين في المجال الرياضي صدارة الأولويات، مشيرًا إلى متابعة الوزارة لكل الهيئات الشبابية والرياضية والعمل على دعمها في إطار مواجهة التداعيات العديدة لأزمة فيروس كورونا المستجد

وعن استئناف مسابقة الدوري المصري ، كان صبحي قد أشار سابقا ، بأن عودة المسابقة  الدوري الممتاز يتطلب من 3 أسابيع إلى شهر تأهيل للاعبين لاسئناف المسابقة، ويجب على اتحاد الكرة مراعاة تلك المدة، وبالتالي إمكانية استكمال المسابقة لتنتهي في أول أكتوبر على سبيل المثال ، ليبدأ الموسم الجديد في منتصف الشهر نفسه كما حدث في مواسم سابقة.
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