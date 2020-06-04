عميد زراعة عين شمس: لم تواجهنا معوقات في استقبال الأبحاث لطلاب فرق النقل

قال الدكتور احمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس ان سير عملية تسليم الابحاث الكترونيا لطلاب فرق النقل لم نجد أي صعوبات وتتم بكل سهولة منوها اننا دائما ندعم الطلاب موضحا أنه يتوجب علي الطلاب ألا ينتظروا حتي النهاية بوقت قصير لرفع الملفات لتجنب أي مشاكل في الإنترنت.





وأضاف عميد كلية زراعة خلال تصريحاته لصدي البلد انه تم تسليم المقالات البحثية من يوم 31 مايو حتي تستمر الي 15 يونيو ثم تظهر نتيجة الأبحاث خلال 20 يوما وفي حالة عدم الاجتياز سوف يعلن عن موضوعات جديدة من 1 اغسطس الى 5 أغسطس وسيتم تسليم الأبحاث الجديدة 15 من الشهر ذاته.





وأشار الدكتور احمد انه سوف يتم تقييم البحث المقدم من طلاب بواسطة لجنة تقييم خاصة بكل مقرر علي ان يكون التقييم طبقا للمعايير : 1_مراعاة القواعد الشكلية للبحث 2_التسلسل المنطقي للموضوع (مقدمة موضوع وخاتمة ) 3_تناول جميع العناصر بالشرح 4_تحليل الطالب لموضوع البحث 5_الاستشهاد بالامثلة الواقعية 6_الاقتباسات تكون موثوقة بشكل صحيح 7_تعبير الطالب عن وجهة نظرة الشخصية 8_عرض النتائج 9_تقديم مقترحات للتطوير وحل المشكلة 10_عدد المراجع المحددة

ونوه عميد كلية زراعة إلى أنه في حالة حدوث تكرار وتشابه الأبحاث المقدمة من الطلاب سوف يتم أعتبار الطلاب راسبين في المقرر.







