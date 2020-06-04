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رياضة

إعلامي سعودي يكشف مفاجأة بشأن دوري أبطال آسيا

الخميس 04/يونيو/2020 - 10:52 م
صدى البلد
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عمر سلامة
كشف الإعلامي الرياضي السعودي عايد العليوي عن مفاجأة من العيار الثقيل، بخصوص قرار حاسم من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حول مسابقة دوري أبطال آسيا والدوريات المحلية في كل دولة منها الدوري السعودي للمحترفين.

وكان الاتحاد الآسيوي قد أعلن استكمال أهم بطولة في قارة آسيا بالنسبة إلى الأندية في منتصف شهر سبتمبر الماضي، وستكون بنظام الدور الواحد، وذكرت تقارير أنّ البطولة سوف تستضيفها قطر.

ونشر الإعلامي على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلًا:"أرسل الاتحاد الآسيوي تعديلات جديدة أهمها (في حال تم إلغاء الدوري في دولة ما يتم إستبعاد أنديته مباشرة من دوري أبطال آسيا)".

والجدير بالذكر أن نائب رئيس لجنة المسابقات بـ الاتحاد الآسيوي عبد الخالق مسعود قد صرّح أنّ قرار استئناف المسابقات المحلية أو إلغاءها يعود إلى الاتحادات المحلية وحكوماتهم وفقًا لوضع كل دولة.
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