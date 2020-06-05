اليوم.. إقامة أول صلاة جمعة في الجامع الأزهر بعد تعليقها 73 يوما

يلقى الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، خطبة الجمعة اليوم، بعد تعليقها بسبب كورونا في الحادي والعشرين من مارس الماضي.

اليوم في الجامع الأزهر بحضور أئمة الجامع والعاملين به بدون حضور جمهور، مع اتباع الإجراءات الاحترازية للحماية من وباء كورونا.

بدورها، أعلنت وزارة الأوقاف، عن نقل صلاة الجمعة غدا من الجامع الأزهر الشريف بعدد محدود من العاملين بالمسجد والعاملين بالأزهر الشريف ، كما سيتم نقل صلاة الجمعة ١٢ / ٦ / ٢٠٢٠ م من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بعدد محدود نحو (٢٠ ) من العاملين بالمسجد والعاملين بالأوقاف.

من جانبها، أكدت وزارة الأوقاف أنها لم تدل بأي معلومات ولن تدلي بأي معلومات حول تحديد موعد عودة العمل بالمساجد سواء الجمع أو الجماعات ، وأن الأمر سيتم اتخاذ القرار فيه كما أعلن بيان مجلس الوزراء الموقر في اجتماع لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء والتي ستجتمع بإذن الله تعالى الأسبوع المقبل ، وأن الوزارة ملتزمة تمام الالتزام بما يصدر عن هذه اللجنة برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء .





وأعلنت الوزارة أنه لم يتم الإدلاء بأي معلومات عن طبيعة ما قدمته الوزارة لمجلس الوزراء الموقر أو ما تم مناقشته بشأن خطتها طالما أن الأمر ما زال قيد الدراسة باللجنة ، كما تؤكد أنه لا يمثلها إلا البيانات الرسمية التي تنشر على موقعها الرسمي أو موقع مجلس الوزراء الموقر .





وشددت وزارة الأوقاف على أهمية تحري الدقة ، وعدم الانسياق خلف أي تكهنات في هذا الشأن ، حيث سيعلن قرار اللجنة في حينه ويتم نشره على الموقع الرسمي للوزارة ، ولا عبرة بغير ذلك .



