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تعليم

التعليم تعلن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2020 غدا عبر هذه الروابط

الجمعة 05/يونيو/2020 - 01:03 ص
نتيجة الصفين الاول
نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي
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ياســـمين بدوي
تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني غدا السبت الموافق 6 يونيو 2020 ،  نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2020 .

ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيا، عبر الوسائل التالية:

- موقع وزارة التربية والتعليم الذي يمكن متابعة ظهور رابط نتيجة الصف الأول الثانوي عليه من خلال الضغط هنا 

- الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك من خلال الضغط هنا

- الحساب الرسمي لوزير التربية والتعليم عبر فيس بوك والذي يمكن متابعته من خلال  الضغط هنا 


وأكدت وزارة التربية والتعليم أن مؤشرات نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2020 ، تؤكد أن الطلاب استوعبوا الأسلوب الجديد للأسئلة وتفاعلوا معه بالشكل المطلوب.

وقال وزير التربية والتعليم ، إن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي سوف تظهر أمام الطلاب هذا العام بشكل مفصل، حيث سيتضح للطالب موقفه في المادة، ودرجته في المادة، وموقفه بالنسبة لزملائه، ما يحتاج لتطوير نفسه فيه في العام الدراسي القادم.

وكان طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي أدوا امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وتم تصحيحه إلكترونيًا.
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