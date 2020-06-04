لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى بشأن علاج المصابين.. فيديو

كشفت الدكتورة جيهان العسال عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، عن أنه تم تطبيق بروتوكول البلازما على مرضى الحالات الشديدة، موضحة أنه كانت هناك نتائج مبشرة.





وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، على القناة الأولى المصرية، مع الإعلامى وائل الإبراشى، أنه يتم أخذ بلازما الدم ممن تم تعافيهم عن طريق التبرع بالدم وإعطائها لحالات شديدة، حيث التجارب ثبتت أنها نجحت.





ووجهت عضو اللجنة العلمية لفيروس كورونا بوزارة الصحة، الدعوة للمتعافين من مرض كورونا التبرع ببلازما الدم، لافتة إلى أن التبرع عبر بنك الدم المركزى، حيث يتم الاتصال بالمتعافى للاتفاق معه وعمل اختبارات والتأكد من خلوه من فيروسات أخرى ويتم أخذ التبرع ولا تأخذ وقتا وغير متعبة.









وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 406 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 7756 حالة حتى اليوم.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 8793 حالة ، من ضمنهم الـ 7756 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1152 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 38 حالة جديدة.