بيومي فؤاد يروي مسيرته الفنية وكيف أصبح نجما في عالم الفن

كشف الفنان بيومى فؤاد، عن رحلته الفنية الشاقة التى بدأت منذ عقود ولكنه لم يسلط عليه الضوء إلا مؤخرًا، موضحًا أنه تحمل الكثير فى حياته من أجل تحقيق ما يحلم.





وتابع:"فضلت 7 سنوات أمثل بدون أجر.. كنت أحلم من وأنا وصغير أنى أكون ممثل أو لاعب كرة وأول أجر حصلت عليه كان 750 جنيه بعدما شاركت فى مسرحية بدار الأوبرا عن 15 يوم عمل وكان بالنسبة لى مبلغ رهيب".





وأضاف "فؤاد"، خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنه كان يتقاضى ألفين جنيه عن 30 ليلة عمل فى مسرحية، مشددًا على أنه كان فى غاية السعادة وقنوع.





وعلق بيومى فؤاد، على مصطلح "النحيت"، الذى أطلق عليه، قائلًا:" النحيت المفروض كلمة تزعل ..لانها تعنى أن الشخص بيشتغل كتير دون مراعاة الجودة ..أنا قاعد فى البيت حاليًا تخيلوا".





وأشار إلى أن العمل فى المسرح هو الذى أوصله إلى ما هو عليه الآن، مرجعًا مشاركته فى العديد من الأعمال إلى أنه يؤدى أدوارًا كوميدية، وتابع:" أنا من وجهة نظرى أن المسرح كوميدى وممكن تكون وجهة نظر متخلفة..اللى بيخلينى أشتغل أنى بعمل كوميدى".