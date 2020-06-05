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فن

نداء شرارة تطرح أغنية شروط .. اليوم

الجمعة 05/يونيو/2020 - 09:15 ص
نداء شرارة
نداء شرارة
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آيه عاطف
تستعد الفنانة نداء شرارة، لطرح أغنيتها الخليجية الجديدة التي تحمل اسم "شروط"، اليوم الجمعة عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع "اليوتيوب".

نشرت  نداء، برومو تشويقيا للأغنية عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

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"شروط" أغنية باللهجة الخليجية، وهي من كلمات: ايهاب غيث، والحان: محمود انور، وتوزيع Jean-Marie Riachi، وتم التسجيل ب JMR-Studios، ميكس و ماستر : Xavier Escabasse.

يذكر أن أبرز أعمال نداء شرارة، الفنية  كل من أغنية  "سهرانة انا"، و"حبيتك بالتلاتة"، و"بس يقبرني"، و"كلام في كلام"، و"درجات"، و"بعدو عطرك"، وغيرها من الأغاني.

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