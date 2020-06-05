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رياضة

محامي حمدي النقاز يرد على اتهامات مرتضى منصور

الجمعة 05/يونيو/2020 - 09:29 ص
حمدي النقاز ومرتضى
حمدي النقاز ومرتضى منصور
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القسم الرياضي
علق أنيس بن ميم محامي التونسي حمدي النقاز لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق بنادي الزمالك، على اتهامات مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء.

يأتي هذا عقب تصريحات مرتضى منصور رئيس الزمالك التلفزيونية التي قال فيها إن محامي النادي الأبيض تواطأ في قضية الزمالك ضد لصالح اللاعب بالتعاون مع محاميه التونسي أنيس بن ميم.

وقال بن ميم في تصريحات خاصة: “تصريحات رئيس الزمالك ليست أكثر من مهاترات، ليس هناك أي تواصل مع محامي الزمالك في هذه القضية”.

وتابع أنيس بن ميم محامي اللاعب حديثه : “كيف سيكون هناك تواصل ونحن خصوم في نفس القضية”.

وشدد بن ميم: “ليست لدينا أي أزمة بخصوص تصريحات رئيس الزمالك، ولن نتخذ أي خطوات تصعيدية نحن أصحاب حق ولدينا حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم”.
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