الشرقية تواجه البطالة.. الموافقة على 12 ألف فكرة مشروع للشباب بتمويل مليار و600 مليون جنيه

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، إن برنامج "مشروعك" لمحاربة البطالة، تم إطلاقه من قبل وزارة التنمية المحلية، ويتم من خلاله الإعلان عن المشروعات التي تحتاج لفرص عمل، في مختلف التخصصات.





وأضاف الدكتور ممدوح غراب غبر مداخلة هاتفية لـ إكسترا نيوز، أن أي مشروع يتم تنفيذه تساهم المحافظة في تمويلة وجدولته، مشيرا إلى أنه تم التقدم حتى الأن بـ 17 ألف و 176 فكرة مشروع، تم قبول 12 ألف طلب بتمويل مليار و600 مليون جنية.





وأشار محافظ الشرقية إلى أن الهدف الأساسي للمبادرة إتاحة فرص عمل للشباب، مؤكدا أنه يتم باستمرار متابعة المشروعات، وهناك مردود جيد من المبادرة.





وأوضح غراب أن هناك معارض لعرض منتجات بعض المشروعات، بالإضافة إلى منافذ لبيع المنتجات للجمهور، للمساهمة في نجاح مشروعات الشباب.



