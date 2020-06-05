AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الشرقية تواجه البطالة.. الموافقة على 12 ألف فكرة مشروع للشباب بتمويل مليار و600 مليون جنيه

الجمعة 05/يونيو/2020 - 10:39 ص
الدكتور ممدوح غراب،
الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية
Advertisements
نورهان رأفت
قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن برنامج "مشروعك" لمحاربة البطالة، تم إطلاقه من قبل وزارة التنمية المحلية، ويتم من خلاله الإعلان عن المشروعات التي تحتاج لفرص عمل، في مختلف التخصصات.

وأضاف الدكتور ممدوح غراب غبر مداخلة هاتفية لـ إكسترا نيوز، أن أي مشروع يتم تنفيذه تساهم المحافظة في تمويلة وجدولته، مشيرا إلى أنه تم التقدم حتى الأن بـ 17 ألف و 176 فكرة مشروع، تم قبول 12 ألف طلب بتمويل مليار و600 مليون جنية.

وأشار محافظ الشرقية إلى أن الهدف الأساسي للمبادرة إتاحة فرص عمل للشباب، مؤكدا أنه يتم باستمرار متابعة المشروعات، وهناك مردود جيد من المبادرة.

وأوضح غراب أن هناك معارض لعرض منتجات بعض المشروعات، بالإضافة إلى منافذ لبيع المنتجات للجمهور، للمساهمة في نجاح مشروعات الشباب.

وتابع أنه يتم الأعلان الدوري لفرص مشروعك، والأوراق اللازمة والإجراءات، لتشجيع الشباب على التقديم في المبادرة، مؤكدا أن عدد الشباب الذي تقدم حتى الان مناسب جدا لأستمرار المبادرة ودليل على نجاحها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تنفيذ 11 ألف مشروع بتكلفة مليار و604 ملايين جنيه ضمن مبادرة «مشروعك» بالشرقية

تنفيذا لقرارات البنك المركزي.. شعراوي: تأجيل سداد الأقساط على المقترضين من صندوق التنمية المحلية 3 أشهر.. والمستفيدين من مشروعك 6 أشهر.. ويؤكد:البنوك ملتزمة بعدم فرض أى عوائد وعمولات تأخير على التأجيل

بسبب فيروس كورونا.. التنمية المحلية: مشروعك يعمل بطاقة 50%

تنفيذ 11 ألف مشروع للشباب بتكلفة مليار و ٦٢٧ مليون ضمن مبادرة "مشروعك" بالشرقية

بتكلفة 1.635 مليار جنيه .. تنفيذ 11 ألفا و 903 مشروعات للشباب بالشرقية

تنفيذ 12 ألف مشروع للشباب بتكلفة مليار و٦٥١ مليون جنيه في الشرقية

ترشيحاتنا

روسيا تسجل 8726 إصابة و144 وفاة جديدة بـ كورونا

ملفتة وأنيقة.. 10 صور تكشف أناقة شقيقة هنا الزاهد فى عيد ميلادها

مستعدون لعمل عسكري ضد أنقرة.. اليونان تعلق على استفزازات تركيا بشأن عمليات التنقيب

ترامب يوجه الشكر لـ إيران..بعد إطلاق سراح البحار الأمريكي مايكل وايت

40 شهيدا.. فيروس كورونا يحصد أرواح الأطباء

الحكومة تهدد قرار عودة الدورى الإنجليزي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل الخصم.. 2966 ريالا سعوديا سعر فستان إليسا فى حفلها الأونلاين

ضعى قشر الرمان على وجهك لمدة دقائق وشاهدى النتيجة

ننشر مواصفات تيجو chery tiggo 7 آخر إصدارات شيري في مصر .. صور