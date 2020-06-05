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فن

تعليق قوي.. ناهد السباعي تتضامن مع قضية فيل الهند..شاهد

الجمعة 05/يونيو/2020 - 10:57 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت النجمة ناهد السباعى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام صورة لها تضامنًا مع قضية الفيل الذى قتل فى الهند .

حيث علقت على الصورة قائلة :"لا أستطيع أن أهدأ سأخرج وأصنع التغيير ، يتم تدمير الأرض من قبل المرضى النفسيين ".

كانت أنثى الفيل الحامل تبحث عن طعام بإحدى المزارع بالهند، وألقى لها بعض الأشخاص ثمرة أناناس، وعلى الرغم من خوف الحيوانات من التصرفات البشرية إلا أنها لم تتردد في تناول الفاكهة الملقاة أمامها، وما إن مضغتها حتى انفجرت في فمها وتسببت في تشوهات كثيرة بالأسنان واللسان والفك وأصابتها بنزيف شديد وحروق، ولكنها لم تستسلم وظلت تدور في القرية عدة أيام طلبا للمساعدة في تخفيف ألمها، ولكن لم يساعدها أحد.



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وشاركت ناهد السباعى فى مسلسل "النهاية" الذى يقوم ببطولته يوسف الشريف وسهر الصايغ وعمرو عبد الجليل واحمد وفيق وتاليف عمرو سمير عاطف واخراج ياسر سامى. 

وتدور أحداث المسلسل فى فترة 2120 ويناقش كيف يتعرض العالم الى مؤامرة كبيرة لتنهى العالم. 

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