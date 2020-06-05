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اقتصاد

هالة السعيد: إجراءات الإصلاح الاقتصادي ساعدتنا على امتصاص آثار كورونا

الجمعة 05/يونيو/2020 - 12:01 م
صدى البلد
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اية الجارحى
أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تماسك الاقتصاد المصري،لافتة إلى أنه استطاع مواجهة أزمة فيروس كورونا نتيجة الاصلاحات الاقتصادية التي أجرتها الدولة المصرية قبل ظهور الوباء والتي ساهمت في تعزيز قدرتها على امتصاص آثاره الكارثية، لافتة إلى تحقيق مصر معدلات نمو متقدمة على مستوى العالم، وهو ما انعكس على إشادة المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي بالاقتصاد المصري وتوقعات هذه المؤسسات بأن يستمر معدل النمو في مصر إيجابيًا رغم أزمة فيروس كورونا على خلاف كثير من الاسواق الناشئة التي ستشهد نموًا سلبيا بنهاية العام.


وأشارت هالة السعيد، إلى تصريحات شركة الأبحاث الدولية فيتش سوليوشنز التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتمانى بأن الاقتصاد المصري سيبقى قويًا على المدى المتوسط، بفضل الاستثمارات القوية وتعافي بيئة الاستهلاك، وتوقعات فيتش أن يبقى الاقتصاد المصري قويًا خلال السنوات الخمس المقبلة، لافتة أيضًا إلى توقعات المؤسسة البحثية الإسبانية فوكاس إيكونوميكس بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 2.5% خلال العام المالي الحالي وبنسبة 3.7% خلال العام المالي المقبل 2020/21 .
 
جاء ذلك خلال تقريرًا أصدرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية يرصد إشادة المؤسسات الدولية بنجاح الاقتصاد المصري، وتوقعاتها بشأن تحقيق مصر معدلات نمو موجبة، رغم التحديات والصعوبات التي تواجه الدولة جراء أزمة وباء فيروس كورونا المستجد، كما تضمن التقرير استعراض نتائج تقرير مؤشر مدراء المشتريات عن مايو 2020.
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