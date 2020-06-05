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وزارة الري تواصل حملة تطهير حرم النيل والمجاري المائية.. إزالة 271 ألف مخالفة منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ النهر.. والشرقية الأعلى خلال الأسبوع

الجمعة 05/يونيو/2020 - 02:17 م
الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية
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أمل مجدي
- وزير الري:
 مستمرون فى التصدي للتعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه
- إزالة  (271,081)  مخالفة على نهر النيل والمجاري المائية منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ النيل في 2015 
- تنفيذ (884) إزالة على نهر النيل ومنافع الري والصرف خلال الأسبوع الأول من شهر يونيه الجاري
- محافظة (الشرقية) الأعلى خلال الأسبوع بواقع (527) إزلة 

تلقي الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري تقريرًا بشأن موجات الحملات التي تنفذها الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع الجهات المعنية فى مجال الإزالات والتي تضمنت تنفيذ (271,081) ألف إزالة على نهر النيل ومنافع الري والصرف منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015 ، فضلا عن إزالة (884) حالة تعد على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو الجاري 

نفذ قطاع تطوير وحماية نهر النيل خلال الأسبوع (139) إزالة ، فيما قام قطاع الري بتنفيذ (189) إزالة على منافع الري ، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ (556) إزالة على منافع الصرف.

 وفي هذا الصدد أفاد المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بأن القطاع قام بتنفيذ ( 139) إزالة خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو ٢٠٢٠ شملت (1) إزالة بمحافظة القليوبية ، وكذلك (4) إزالات بمحافظة الغربية  ، وأيضًا (31) إزالة بمحافظة المنوفية ، فضلًا عن (37) إزالة بمحافظة كفر الشيخ إضافة إلى (6) إزالات بمحافظة الدقهلية  ، وكذلك (9) إزالات بمحافظة المنيا ، إلى جانب (30) إزالة بمحافظة أسيوط ، و(5) إزالات بمحافظة سوهاج ، وأيضًا (7) إزالات بمحافظة قنا  ، و(9) إزالات بمحافظة الأقصر، ليصبح اجمالى الازالات على مستوى القطاع منذ بدء الحملة حتى الآن  (53527) إزالة.


من جانبه قال المهندس طارق عواد رئيس قطاع الري إن القطاع قام بإزالة (189) مخالفة خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو  شملت تنفيذ (8) إزالات بمحافظة الغربية و (21) إزالة بمحافظة  القليوبية ، و(52) إزالات بمحافظة المنوفية ، و(35) إزالة بمحافظة الدقهلية ، وكذلك (7) إزالات بمحافظة الجيزة إلى جانب (55) إزالة بمحافظة سوهاج و (6) إزالات بمحافظة أسيوط علاوة على (5) إزالات بمحافظة قنا ،  ليبلغ إجمالى الإزالات بقطاع الري (١٤0823) إزالة.

 وفي سياق متصل أكد المهندس خالد مدين رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف أن الهيئة قامت خلال هذا الاسبوع  من شهر  يونيو  2020 بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجهين البحرى و القبلى بلغت ( 556 ) إزالة موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية بواقع ( 2 ) محافظة وقد تضمنت تنفيذ ( 527 ) إزالة بإقليم شرق الدلتا بزمام محافظة   ( الشرقية  527  إزالة)  ، إلى جانب (29) إزالة بإقليم مصر العليا بزمام محافظة ( أسيوط 29  إزالة) .. هذا ليصبح إجمالى ماتم تنفيذه منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل فى 5 يناير 2015   (76731)


جدير بالذكر أن الإزالات تنوعت مابين مبانى خرسانية أو مبانى بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات، وتستمر أعمال الإزالات فى تنسيق تام فى ضوء برنامج الإزالات الذى تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.

وتواصل الوزارة بجمع أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدي الي التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدمًا في تنفيذ الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.
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