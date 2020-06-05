طبيب: مصابو السكرى والضغط وذوى الهمم الأكثر تضررا من العزل المنزلي.. فيديو

قال الدكتور أشرف عقبة ، رئيس أقسام الباطنة العامة والمناعة بجامعة عين شمس، إنه فى حالة تواجد شخص مصاب ب فيروس كورونا ضمن أفراد الأسرة فلابد أن يعزل نفسه فى غرفة منفصلة .





وأوضح رئيس أقسام الباطنة العامة والمناعة بجامعة عين شمس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر عبر فضائية مصر الأولى، أنه يتم عزل الأشخاص منزليأ الذين يسجلون درجات إصابة ب فيروس كورونا بنسب بيسطة، مشيرأ إلى أنه فى حالة إصابة شخص يعانى من أمراض اخرى كالسكرى ، الضغط ، أو من ذوى الهمم فلا يجوز عزله منزليأ خاصة وأن قدرته على مساعدة نفسه ستكون أقل من اللازم ومن الممكن أن يؤذى نفسه دون قصد ..





ولفت الدكتور أشرف عقبة ، إلى أن الشخص المصاب ب كورونا عليه أن يعزل نفسه نهائيأ عن أى فرد من أفراد أسرته ، وارتداء قفازات طبية وكمامة ونظارة أيضأ .





وأشار إلى أن الشخص المصاب ب فيروس كورونا عليه أن يستعمل مرحاض خاص به ويتم تعقيمه بصفة دورية بعد كل استخدام من الشخص المصاب .





وتابع أشرف عقبة، أنه يجب الإبتعاد تمامأ عن الشخص المصاب ب فيروس كورونا أو استعمال أدواته الشخصية تجنبأ لنقل العدوى ..



