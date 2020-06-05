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توك شو

طبيب: مصابو السكرى والضغط وذوى الهمم الأكثر تضررا من العزل المنزلي.. فيديو

الجمعة 05/يونيو/2020 - 12:06 م
أشرف عقبة
أشرف عقبة
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شيرين عادل
قال الدكتور أشرف عقبة ، رئيس أقسام الباطنة العامة والمناعة بجامعة عين شمس،     إنه فى حالة تواجد شخص مصاب ب فيروس كورونا  ضمن أفراد الأسرة فلابد أن يعزل نفسه فى غرفة منفصلة .

وأوضح   رئيس أقسام الباطنة العامة والمناعة بجامعة عين شمس،     خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر عبر فضائية مصر الأولى، أنه يتم عزل الأشخاص منزليأ  الذين يسجلون درجات إصابة ب فيروس كورونا بنسب بيسطة، مشيرأ إلى أنه فى حالة إصابة شخص  يعانى من أمراض اخرى كالسكرى ، الضغط ، أو من ذوى الهمم فلا  يجوز عزله منزليأ خاصة وأن قدرته على مساعدة نفسه ستكون أقل من اللازم ومن الممكن أن يؤذى نفسه دون قصد .. 

 ولفت الدكتور أشرف عقبة ، إلى أن الشخص المصاب ب كورونا عليه أن يعزل نفسه نهائيأ عن أى فرد من أفراد أسرته  ، وارتداء قفازات طبية وكمامة ونظارة أيضأ . 

وأشار   إلى أن الشخص المصاب ب فيروس كورونا عليه أن يستعمل مرحاض خاص به ويتم تعقيمه بصفة دورية بعد كل استخدام من الشخص المصاب .

وتابع أشرف عقبة، أنه يجب الإبتعاد تمامأ عن الشخص المصاب ب فيروس كورونا  أو استعمال أدواته الشخصية تجنبأ لنقل العدوى .. 

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