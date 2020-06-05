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رياضة

بعد استقالته.. ماذا قدم مجدي عبدالعاطي مع نادى أسوان ؟

الجمعة 05/يونيو/2020 - 01:27 م
مجدي عبدالعاطي
مجدي عبدالعاطي
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عبدالله هشام
تقدم مجدي عبدالعاطي المدير الفني نادي أسوان باستقالته من تدريب الفريق الأول مساء أمس بسبب عدم صرف المستحقات للاعبين والجهاز الفني خلال الفترة الماضية.

وكتب عبدالعاطي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: توقف النشاط لظروف خارجة عن إرادة الجميع ولكن طريقة إدارتكم لهذه الأزمة وهذا التجاهل التام للاعبي الفريق ومستحقاتهم أولًا والجهاز الفني المعاون ثانيًا.


وأكمل: ولأنني ارى نفسي مسؤولا عنهم وعن الحصول لهم على أبسط حقوقهم في هذه الظروف الصعبة قبل المطالبة بحقوقي ومستحقاتي المادية التي لم اتكلم فيها طيلة الشهور الثلاثة الماضية !!.

وأوضح : ولا يخفى على حضراتكم أن الغالبية العظمى من لاعبي كرة القدم لا يملكون موارد مالية أخرى سوى رواتبهم و كان لما سمعته من اللاعبين عن بيعهم لممتلكاتهم وسياراتهم لتأمين متطلبات أسرهم وعائلاتهم اسوأ الأثر على نفسيتي لعدم قدرتي على مساعدتهم في الحصول على رواتبهم لما يزيد عن ثلاثة أشهر !!

وأختتم : لذا أرجوا من سيادتكم قبول استقالتي من منصبي كمدير فني للفريق لعدم قدرتي على الإستمرار في ظل هذه الظروف وهذا التجاهل والصمت التام من جانبكم وإدارتكم الغير متوقعة لهذه الأزمة وعدم تقديركم لظروف اللاعبين والجهاز الفني المادية والمعنوية هو ما دفعني دفعًا لهذا القرار.

ونعرض لكم مسيرة مجدي عبدالعاطي مع فريق اسوان : 

-نجح مجدي عبدالعاطي في إحتلال المركز الاول في مجموعة الصعيد بدورى القسم الثاني الموسم الماضي بفارق 8 نقاط عن بني سويف صاحب المركز الثاني . 

- حقق فريق اسوان الفوز في 17 مباراة بمجموعة الصعيد من اصل 26 لقاء وخسر في مواجهتين فقط وتعادل في 7 مباريات ، وهو الفريق الوحيد في دورى المظاليم يحقق الفوز في هذا العدد من المباريات بالمجموعات الثلاثة . 

- سجل لاعبو فريق اسوان 46 هدفا ليكون ثالث اقوي خط هجوم بالمجموعات الثلاثة خلف اف سي مصر الذي سجل 49 هدفا وطنطا 27 هدفا .

-استقبلت شباك اسوان 20 هدفا ليكون خامس اقوي خط دفاع بدورى المظاليم حيث احتل طنطا المركز الاول ب12 هدف ثم الترسانة برصيد 15 هدفا ،والمريخ ب18 هدفا ، سوهاج 19 هدفا . 

في الدورى الممتاز الموسم الحالي

-احتل فريق اسوان تحت قيادة مجدي عبدالعاطي المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدورى الممتاز بعد الفوز في 4 لقاءات والخسارة في 7 مباريات وتعادل في 6 مواجهات وسجل لاعبو اسوان 19 هدفا واستقبلت شباكهم 27 هدفا 
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