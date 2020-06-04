رئيس نادي أسوان: دراسة استقالة مجدى عبدالعاطي وسنصدر بيانا قريبا

أكد اللواء أحمد سليمان رئيس نادي أسوان علي صحة تقدم مجدى عبد العاطي المدير الفنى للفريق باستقالته من القيادة الفنية للفريق .





وأشار سليمان أنه علم باستقالة مجدى عبدالعاطي ولكن سيعقد اجتماعا بمسئولي مجلس الادارة لدارستها، وسيصدر النادي بيانا قريبا بخصوص هذه الاستقالة.





يذكر أن قد تقدم مجدى عبدالعاطي باستقالته منذ قليل بسبب تجاهل مسئولي مجلس ادارة نادي اسوان لمستحقات لاعبي الفريق وطاقم الجهاز الفنى المعاون له.





وقال عبد العاطي، عبر صفحته على "فيسبوك": "أرجو من مجلس إدارة أسوان قبول استقالتي من منصبي كمدير فني للفريق، لعدم قدرتي على الاستمرار في ظل هذه الظروف".



وأضاف: "هذا التجاهل والصمت التام من جانبكم، وإدارتكم غير المتوقعة لهذه الأزمة، وعدم تقديركم لظروف اللاعبين والجهاز الفني المادية والمعنوية، هو ما دفعني دفعا لهذا القرار".





وأشاد عبد العاطي بتجربته مع الفريق وما حققه بالتعاون مع مجلس الإدارة من إنجازات وانتصارات، وما واجههم من انكسارات وعثرات، مؤكدا أنها ستبقى من العلامات المضيئة في حياته التدريبية.





وأكد علي انه لا توجد نية لديه للتراجع عن قرار الاستقالة ،متمنيا التوفيق للفريق الأسوانى بالمرحلة القادمة .