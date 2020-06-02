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رياضة

نادي أسوان: لا يوجد أى عرض رسمى لفادي فريد وكلها اجتهادات وكلاء لاعبين

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 02:07 م
صدى البلد
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رباب الهوارى
أكد مصطفي أمين، عضو مجلس إدارة والمشرف العام على فريق الكرة بنادي أسوان، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الأنباء عن العروض الرسمية الذى تلقاها مهاجم الفريق ،فادى فريد مجرد اجتهادات.

وأشار إلى أن لا يوجد لها أي أساس من الصحة وأن النادى الأسوانى لم يتلق عرضا رسميا من أي نادي لضم فادى فريد.

وأوضح "أمين " أن بعض وكلاء اللاعبين قد يجتهدون ويتحدثون عن رغبة بعض الأندية في ضم فادى فريد لكن الأمر لا يصل لمرحلة التفاوض الرسمي. 

وأختتم "أمين "حديثه أن نادي أسوان مع قرار الدولة حال صدوره ، وأن الأهم صحة وسلامة العاملين بالمنظومة الرياضية، مشددا على تقديره جهود الدولة لمواجهة الأزمة، وأننا ملتزمون بإجراءات وقرارات الدولة حاليا ومستقبلا، وننتظر القرار الرسمي للدولة فيما يخص مصير النشاط والدوري العام.
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