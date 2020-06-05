بسرعة 120 كم\ ساعة.. مجدى إبراهيم: هضبة الجلالة يستهدف استبدال الطريق القديم الساحلى للزعفرانة.. فيديو

قال المهندس مجدى إبراهيم، م هندس تنفيذ أعمال الطرق بمدينة الجلالة، إن تنفيذ مشروع هضبة الجلالة كان فكرة أطلقتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بمعاونة إدارة المهندسين العسكرية بهدف إستبدال الطريق القديم الساحلى بالعين السخنة للزعفرانة.





وأوضح "إبراهيم"، خلال تقرير خاص أذاعه برنامج صباح الخير يا مصر عبر فضائية مصر الأولى، أن مشروع هضبة الجلالة يهدف بدوره لإستبدال الطريق القديم الساحلى بعد تكرارا العديد من الحوادث عليه.





ولفت إلى أن فكرة المشروع كانت بهدف فتح مساحات التنمية سواء كانت ساحلية، اقتصادية لمنطقة عين السخنة والتى كانت غير مستغلة فى السابق.





وأشار "إبراهيم"، إلى أن طريق الجلالة عبارة عن اتجاهين يتكون من 3 حارات مرورية بسرعة 120 كم\ ساعة.





وتابع المهندس مجدى إبراهيم ، أن أعمال النسف التى تمت بطريق هضبة الجلالة كانت عملاقة بمعدلات كبيرة من الأمان .