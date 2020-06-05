محافظة الجيزة تزيل 30 عقارا مخالفا بمنطقة التلاجة بكفر الجبل وعقارين بالحوامدية وعقارا بالطالبية

أكد محافظ الجيزة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل جهودها لإزالة المبانى المخالفة والتعديات على أراضى أملاك الدولة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحويلهم للنيابة العسكرية لعدم استغلال بعض المخالفين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا لارتكاب مخالفات.





وأكد محافظ الجيزة أنه تم أمس إزالة عقارين متجاورين حتي سطح الارض على مساحة ٢٠٠ متر تقع بمنطقة حوض الجنينة خلف مدرسة الكوثر بزمام الشيخ عتمان بمدينة الحوامدية وإزالة عقار بحي الطالبية.









وشدد محافظ الجيزة علي رؤساء الأحياء والمراكز باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة حفاظًا على حق الشعب.







وأكد أنه تتم المتابعة اليومية لاعمال ازاله العقارات المخالفة بمحور الضبعة وشارع الليبي بمنطقة كورنيش النيل حتي الانتهاء من ازاله كافة العقارات المخالفه بتلك المناطق لافتا إلي أنه تم ازاله تعديات علي مساحه 350 م علي اراضي املاك دولة بقرية الطرفاية بمركز ومدينة البدرشين .