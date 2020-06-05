شاهد.. دعاء الدكتور أحمد عمر هاشم في خطبة الجمعة لرفع الوباء

أدى الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، خطبة الجمعة اليوم، من الجامع الأزهر، وتحدث عن الإسلام ومواجهة النوازل والشدائد.
وفي نهاية الخطبة تضرع عضو هيئة كبار العلماء، إلى الله بالدعاء من أجل أن يرفع الله الغمة ويزيل عنها الوباء والبلاء ويحفظها وأهلها من كورونا.
وبكى الدكتور أحمد عمر هاشم، بشدة أثناء الدعاء لمصر وشعبها والأمة الإسلامية.
وتوجه خطيب الجامع الأزهر بالدعاء قائلا : اللهم اكشف عنا الوباء، اللهم إنا نسألك وأنت على كل شيء قدير، ليس لنا رب سواك نسألك أن تكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم.
اللهم اشف مرضى المسلمين واكشف عنا هذا الوباء والبلاء واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء، وفك كرب المكروبين.