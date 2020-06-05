بينها تعليق الصلوات في المساجد.. السعودية تعيد تشديد الإجراءات الاحترازية بجدة

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية بأنه تقرر إعادة تشديد الإجراءات الاحترازية الصحية في مدينة جدة لمدة 15 يومًا؛ تبدأ من يوم السبت 6 يونيو 2020، حتى نهاية يوم السبت 20 يونيو 2020 ميلادية.





وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، ستكون الاحترازات المطبقة في مدينة جدة كالتالي:





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-منع التجول في جميع أنحاء المدينة من الساعة الثالثة عصرًا إلى السادسة صباحًا.





-تعليق أداء الصلوات في المساجد.





-تعليق الحضور إلى مقرات العمل بالوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص.





-تعليق تقديم الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي.









-استمرار السماح بالرحلات الداخلية الجوية والبرية وعبر القطارات.





- السماح بالدخول والخروج من المدينة في غير أوقات منع التجول.





-منع أي تجمعات لأكثر من خمسة أشخاص.





-استمرار الفئات المسـتثناة بقرارات سابقة في ممارسة أعمالها، مـع مراعـاة أن يكـون ذلك في أضيـق نطـاق، ووفـق الإجـراءات والضوابـط التـي تضعهـا الجهـة المعنية.





وشدَّد المصدر على استمرار مراقبة عدد الحالات الحرجة في مدينة الرياض، التي تشهد ارتفاعا مستمرًا خلال الأيام الأخيرة، وذلك استعدادًا لأخذ الإجراء المناسب في حال استمر هذا الارتفاع.





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وأوضح المصدر أن بقية مدن ومحافظات المملكة سيستمر الوضع بها كما هو المعمول به حاليًا.





وأكد أنه في حال ظهور بوادر توجب إجراء تغيير في الآلية في أي منطقة أو محافظة أو مدينة أو حي فإن ذلك سيُعلن في حينه.