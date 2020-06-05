لا للزيارات المنزلية.. هل تعود السعودية لتشديد الإجراءات الاحترازية ؟

المستجد بادر الجميع لاتخاذ إجراءات احترازية شديدة القسوة منعا لانتشار الفيروس الجديد - الذي لم يتمكن أحد حتي الأن من ايجاد العلاج المناسب له - لدرجة أن بعض الدول أوقفت الحياة بها بشكل تام ودام ذلك لما يقرب من ثلاثة أشهر ، إلا أنه في الآونة الأخيرة بدأت الدول في اتخاذ إجراءات لتخفيف تلك القيود والعودة التدريجية الي الحياة الطبيعية.

منذ ظهوره بقوة حماية لأبنائها والمقيمين لديها إلا أنه ومنذ أواخر الشهر الماضي اتخذت السلطات داخل المملكة إجراءات من شأنها عودة الحياة إلى البلاد تدريجيا، ولكن البعض يرى أن حكومة بلاد الحرمين قد تضطر إلى إعادة الإجراءات الاحترازية المُشددة مرة أخرى حال زيادة الأعداد الحرجة المصابة بفيروس كورونا المستجد والذي بدوره يضغط على المنظومة الصحية داخل المملكة.

استشاري الأمراض المُعدية بالمملكة الدكتور محمد شيخ قد أكد في تصريحات تليفزيونية مع قناة الإخبارية السعودية أن الايام الحالية قد شهدت ارتفاعا ملحوظا في إعداد الحالات الحرجة، وهو ما يدل علي وجود مخالطات كثيرة بين أبناء الشعب السعودي في نهاية شهر رمضان وكذلك خلال أيام عيد الفطر المبارك، متوقعا انه حال استمرار التهاون من بعض المواطنين وزيادة المخالطات الأمر الذي قد يؤدي إلي زيادة الحالات الحرجة فستضطر وزارة

إلي مطالبة السلطات بعودة الإجراءات الاحترازية المُشددة والتي ظلت عليها المملكة فترة ما يقرب من ثلاثة أشهر.