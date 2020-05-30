هل النقاب بديل لـ الكمامة في مواجهة كورونا؟.. الصحة السعودية تجيب

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بعدما أعلنت الكثير من دول العالم أنهي السلاح الوحيد لمواجهة فيروس كورونا المستجد؛ بعدما عجز العلم والعلماء عن إيجاد المصل أو اللقاح المناسب للقضاء على ذلك الغول الذي بات يهدد كل سكان العالم على الإطلاق، كان لابد من البحث عن البديل للكمامة، لعدم توافرها باستمرار، وعدم وجود القدرة الشرائية لدى البعض ولاسيما في الدول النامية .وردًّا علي سؤال ورد إل وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، حول "إمكانية الاستعاضة بالنقاب أو الشماغ السعودي بديلا للكمامة في مواجهةأجابت صحة المملكة، أن "النقاب او الشماغ يعد بديلا عن الكمامة القماشية؛ بشرط أن يكون مكونا من أكثر من طبقة قماش وأن يكون محكم الإغلاق عند ارتدائه في منطقتي الانف والفم بالتحديد.وكانت وزارةقد اعتمدت في لائحة الحد من التجمعات، غرامة مالية تقدر بـ1000 ريال سعودي؛ حال تعمد مخالفة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائيةومن بينها "عدم استخدام الكمامات الطبية او القماشية او ما يغطي الأنف او الفماو عدم الإلتزام بمسافات التباعد الاجتماعيورفض قياس درجة الحرارة عند دخول القطاعين العام أو الخاص وعدم الإلتزام بالإجراءات المعتمدة عند ارتفاع درجة الحرارة عن 38 مئوية.ويُشار الي ان وزارةكانت قد اعلنت عن تسجيل 83,384،اصابة بفيروس كورونا بينما بلغت حالات التعافي أكثر من 58883 ، فيما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى480 حالة.