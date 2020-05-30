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أصل الحكاية

هل النقاب بديل لـ الكمامة في مواجهة كورونا؟.. الصحة السعودية تجيب

السبت 30/مايو/2020 - 06:52 م
الصحة السعودية
الصحة السعودية
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محمود نوفل
بعدما أعلنت الكثير من دول العالم أن الكمامة هي السلاح الوحيد لمواجهة فيروس كورونا المستجد؛ بعدما عجز العلم والعلماء عن إيجاد المصل أو اللقاح المناسب للقضاء على ذلك الغول الذي بات يهدد كل سكان العالم على الإطلاق، كان لابد من البحث عن البديل للكمامة، لعدم توافرها باستمرار، وعدم وجود القدرة الشرائية لدى البعض ولاسيما في الدول النامية .

وردًّا علي سؤال ورد إل وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، حول "إمكانية الاستعاضة بالنقاب أو الشماغ السعودي بديلا للكمامة في مواجهة فيروس كورونا  ؛ أجابت صحة المملكة، أن "النقاب او الشماغ يعد بديلا عن الكمامة القماشية؛ بشرط أن يكون مكونا من أكثر من طبقة قماش وأن يكون محكم الإغلاق عند ارتدائه في منطقتي الانف والفم بالتحديد.

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد اعتمدت في لائحة الحد من التجمعات، غرامة مالية تقدر بـ1000 ريال سعودي؛ حال تعمد مخالفة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية، ومن بينها "عدم استخدام الكمامات الطبية او القماشية او ما يغطي الأنف او الفم، او عدم الإلتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، ورفض قياس درجة الحرارة عند دخول القطاعين العام أو الخاص وعدم الإلتزام بالإجراءات المعتمدة عند ارتفاع درجة الحرارة عن 38 مئوية.

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ويُشار الي ان وزارة الصحة السعودية كانت قد اعلنت عن تسجيل  83,384،اصابة بفيروس كورونا بينما بلغت حالات التعافي أكثر من 58883 ، فيما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى480 حالة.
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