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أخبار البلد

14 شركة بريطانية تبحث تحديات كوفيد-١٩ خلال منتدى المستثمرين البريطانيين الافتراضي

الخميس 04/يونيو/2020 - 05:34 م
جانب من أعمال اللقاء
جانب من أعمال اللقاء
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محمد وديع

نظمت السفارة البريطانية منتدى المستثمرين البريطانيين (BIF) الافتراضي الثاني لكبار المستثمرين البريطانيين، في مصر بهدف استعراض التقدم في تناول تحديات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) وتبادل الخبرات بشأن التدابير المتخذة للحفاظ على خططهم الاستثمارية طويلة الأجل.


ويمثل أعضاء المنتدي الأربعة عشر، مجموعة واسعة من القطاعات التجارية بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والطاقة والبنوك والاتصالات والسيارات. ناقشت الشركات خططها الانتقالية لما بعد كورونا المستجد (كوفيد-١٩) ومسئولياتها الاجتماعية (CSR) خلال الأزمة العالمية المستمرة وكذلك خططهم الاستثمارية المستقبلية. كما تم إطلاع الشركات على خطط مؤتمر الأطراف السادس والعشرين (COP26) المقرر استضافته في المملكة المتحدة في نوفمبر 2021.


حضر المنتدى السفير البريطاني في مصر السير جيفري آدامز والمبعوث التجاري البريطاني لمصر السير جيفري دونالدسون ومسؤول من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عمرو نور الدين. كما حضر المنتدى ممثلون عن غرفة التجارة المصرية البريطانية وجمعية الأعمال المصرية البريطانية وعدد من موظفي السفارة بما فيهم أعضاء قسم التجارة الدولية. وشملت الشركات المُشارِكة BP: وشيل وأكتيس وبومباردييه (Bombardier) وجلاكسو سميثكلاين (GSK) وآى إتش جي (IHG) وبرايس ووترهاوس كوبرز وفودافون واسترا زينيكا وستاندرد تشارترد (Standard Chartered)  وبيرسون وبنك إتش إس بي سي ويونيليفر وبوبا (Bupa)


وقال السفير البريطاني في مصر السير جيفري آدامز إن منتدى المستثمرين البريطانيين يوفر منصة مفتوحة للحوار بين الشركات البريطانية وممثلي الحكومات من مصر والمملكة المتحدة تُمكنهم من العمل معًا لتحقيق أهداف الرخاء المشترك. 


وتابع أن التزام الشركات البريطانية بأن تكون جزءًا من هذا المنتدى هو دليل على رغبتها في التغلب على التحدي الذي يمثله هذا الوباء والتخطيط للاستثمارات المستقبلية".

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