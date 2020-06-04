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أخبار العالم

بإجراءات احترازية.. أول صلاة جمعة في مساجد السعودية غدا

الخميس 04/يونيو/2020 - 05:48 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
تستعد المملكة العربية السعودية، غدا الجمعة، لأول صلاة جمعة في المساجد، لأول مرة منذ شهرين، عقب توقفها بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد19". 

وقد طالبت شئون الحرمين والسلطات السعودية من المواطنين الحفاظ على الإجراءات المتبعة لمنع حدوث تزاحم ومخالطة أثناء الدخول والخروج. 

كما طالبت شئون الحرمين من المصلين في المسجد النبوي عدم الاستعجال في الخروج عقب انتهاء صلاة الجمعة لتفادي المخالطة. 

وأكدت الصحة السعودية على عدم المصافحة، وعدم التقبيل، ولبس الكمامة وغسل وتنظيف الأيدي، والتباعد الجسدي لمترين. 

فيما تقرر تخصيص خطبة الجمعة عن الإجراءات الاحترازية من كورونا، والتأكيد على الدور الوقائي للفرد والمجتمع.

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