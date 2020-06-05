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أخبار البلد

القوى العاملة: التفتيش على الإجراءات الاحترازية بـ 4 منشآت بالوادي الجديد وتخفيض عدد العمالة

الجمعة 05/يونيو/2020 - 02:46 ص
صدى البلد
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هيثم سعد الدين

تلقي وزير القوى العاملة محمد سعفان، عبر غرفة العمليات الدائمة، والمشكلة بديوان عام الوزارة  تقريرا من مديرية القوي العاملة بالوادي الجديد ، أوضح ما قام  به مفتشو العمل والسلامة والصحة المهنية بالمديرية بالتفتيش علي الإجراءات الإحترازية المطبقة من قبل المنشآت  بالمحافظة لحماية العمالة، فضلا عن اتباع إجراءات الوقاية الشخصية من ماسكات وقفازات.

 وقال أحمد طليب مدير مديرية القوي العاملة   بالوادي  الجديد  : إنه تم  أعمال التطهير بالمنشآت المقامة في نطاق المديرية ، حيث تم التفتيش علي شركة فوسفات مصر (أبو طرطور)، وفندق هلا أحمد رمان حرز ، وفندق الرواد ، فضلا عن ورش مركز تدريب مهني الخارجة ، ويعمل بهم جميعا 846 عاملا ، يعملون علي 3 ورديات ،  ماعدا مركز التدريب يعمل وردية واحدة ، وأن خطة التعقيم  تتم يوميا ، ولا توجد مهمات للوقاية الشخصية ، ولا يوجد مصابون بفيروس كورونا.

وأضاف أنه بالنسبة للعاملين بالمديرية ومكاتبها فقد تم تخفيض عددهم بالتناوب، ومنح ذوي الأمراض المزمنة والإعاقة إجازات استثنائية.
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