10 آلاف جنيه لليلة الواحدة.. جدل برلماني بشأن تسعيرة الحكومة للمستشفيات الخاصة.. مطالب بتطبيق قانون الطوارئ على الرافضين.. وآخرى بمراجعة القرار

نواب:

نطالب بفرض تسعيرة جبرية على أسعار علاج كورونا

وبتطبيق قانون الطوارئ على المستشفيات الخاصة

المستشفيات الخاصة غير ملزمة بعلاج مصابي فيروس كورونا

قانون الطوارئ

بدوره طالب النائب مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة، الحكومة بتطبيق قانون الطوارئ على المستشفيات الخاصة الرافضة لتسعيرة وزارة الصحة بشأن علاج مصابي فيروس كورونا، واصفا موقف هذه المستشفيات بـ"الدلع" الذي لا يتناسب مع الأزمة التي تمر بها الدولة حاليا.









وأكد مرشد في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن القطاع الخاص جزء من الدولة، لذلك عليه تحمل المسئولية والمساهمة في دعم الدولة خلال أزمة كورونا دون النظر إلى أي اعتبارات مادية، مشددا على أن التسعيرة التي وضعتها وزارة الصحة عادلة ولا تستحق الرفض أو الشكوى من قبل المستشفيات.









وأشار النائب إلى أن المواطنين لجأوا إلى المستشفيات الخاصة بسبب ازدحام نظيرتها الحكومية وعدم وجود أماكن بها، نظرا لزيادة أعداد المصابين والضغط عليها، لذلك اضطروا إلى تلقي العلاج داخل المسشتفيات الخاصة لكنهم تفاجئوا من غلاء أسعار العلاج المبالغ فيها.



