AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بسبب أزمتيّ كورونا وجورج فلويد.. هل تخطو الولايات المتحدة نحو حرب أهلية؟

الجمعة 05/يونيو/2020 - 04:50 م
الحرس الوطني الأمريكي
الحرس الوطني الأمريكي
Advertisements
قسم الخارجي
يلقي الكثيرون باللوم على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ما تشهده الولايات المتحدة من انقسام مجتمعي يكاد يصل إلى حافة الحرب الأهلية، وفي التعامل العنيف للشرطة مع المتظاهرين ضد مقتل المواطن الأسود جورج فلويد على يد شرطي أبيض، والفشل في إدارة أزمة كورونا، لكن الغضب المتصاعد في البلاد له جذور أعمق من ذلك.

وبحسب إذاعة "دويتشه فيله" الألمانية، بلغت حصيلة الاحتجاجات الأمريكية في 6 أيام 5 قتلى و4400 موقوف، كما انتشر الحرس الوطني في بعض المدن وفرض حظر تجوال في مدن أخرى لليلة أو ليلتين فقط، وتم استدعاء الحرس الوطني في واشنطن العاصمة بالكامل للمساعدة في السيطرة على الاحتجاجات.

وفيما يبدو من الأحداث فإن هذه ليست "انتفاضة سود" وحسب، وإنما هي اعتراض من قطاعات واسعة من الأمريكيين على الكثير من الأمور لعل أهمها الفشل الذريع للإدارة الحالية في التعامل مع جائحة كورونا، إلى جانب نسب بطالة مرتفعة مع احتجاج بلغ اوجه من تعامل الشرطة الأمريكية العنيف، وحالات القتل التي تنتهي بفصل الضابط القاتل أو تغريمه وصولًا إلى الأحكام القضائية المخففة.


وبعد أن كانت الولايات المتحدة هي بوتقة انصهار الثقافات والمعارف المختلفة للمهاجرين، تضاءلت اللحمة الاجتماعية وتعاظم الانقسام المجتمعي وأصبح العدو داخليًا مع تصاعد الخطاب العنصري والذي يُتهم ترامب بشكل أساسي أنه المتسبب فيه، إلى جانب عوامل متعددة ساهمت في تراجع تأثير الطبقة الوسطى المتعلمة التي كان يعول عليها أي مرشح للرئاسة في مقابل تنامي التطرف اليميني.

وتخلل الاحتجاجات المتصاعدة جانب من العنف والسرقة والاعتداءات، اتهم ترامب حركة أنتيفا ANTIFA اليسارية بالضلوع في القيام بها وتحريض الناس على ارتكاب مثل هذه الجرائم موجها الاتهامات إليها وإلى "اليسار الراديكالي" بــ" إثارة الفتن والوقوف خلف حركة الاحتجاجات"، ومهددًا بتصنيف الحركة المناهضة للفاشية كــ"منظمة إرهابية محلية"

وفي الوقت الذي تعارض فيه أدبيات الحركة عمليات القتل، إلا أن أعضاءها قد ينتهجون مستويات مختلفة من العنف في حالة السماح للجماعات العنصرية والفاشية بتنظيم نفسها وحمل السلاح. وعادة ما يظهر أعضاء الحركة بملابس سوداء، خلال الاحتجاجات ويدعون الناس إلى النزول للشوارع وتنظيم احتجاجات ضد "اليمين المتطرف والحركات العنصرية".

ويخشى مراقبون من أن تهديد ترامب بإعلان انتيفا "جماعة إرهابية" قد يمهد الطريق لإطلاق حملة اعتقالات ضخمة تضم كل من يكرهه ترامب أويخشاه.

وفي ضوء كل ما سبق، تبدو احتمالات فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل غير كبيرة، فهناك أزمات اقتصادية وبطالة وفشل في إدارة أزمة كورونا أودى بحياة الآلاف، على أن الأخطر من كل ذلك هو مجتمع يشهد انقسامًا كبيرا ويبدو وكأنه على شفا حرب أهلية.

على الجانب الآخر، لا تبدو خسارة ترامب أيضا بالأمر المبشر بالخير، فهناك أصوات متصاعدة في الداخل الأمريكي تحذر من رفض ترامب للاعتراف بهزيمته في الانتخابات، والإدعاء بأنه تم تزويرها، حيث استبق ترامب الأحداث وحذر من لجوء بعض حكام الولايات الديمقراطيين إلى اعتماد أسلوب التصويت عبر البريد الذي قرره بعضهم للحد من انتشار فيروس كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد قرار ترامب بتصنيفها منظمة إرهابية.. ما تريد معرفته عن حركة أنتيفا الأمريكية

ترامب يطالب باستخدام القوة والاعتقالات ضد المحتجين في بلاده

وصفها ترامب بالإرهابية.. ما هي جماعة "أنتيفا" التي أشعلت التظاهرات في أمريكا؟

القضية ترامب وليست جورج فلويد

فيديوجراف.. انتيفا كلمة السر في احتجاجات أمريكا

ترشيحاتنا

فى عملية نوعية.. الإمارات تعلن القبض على زعيم عصابة دولية

عز وذل وغنى وفقر.. خطيب المسجد الحرام يوضح الحكمة من تقلب أحوال الدنيا

رونالدو يصبح أول ملياردير في تاريخ كرة القدم

عمرو سعد يطلب من الجمهور الدعاء لـ أشرف زكي

الصحة: الأشعة ونسبة الأكسجين أهم شروط خروج حالات كورونا المتوسطة.. صور

الأسنان: 40 حالة إصابة مؤكدة بكورونا.. و60 حالة اشتباه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قائمة أسعار بيجو peugeot اليوم في مصر بعد تخفيضها 20 ألف جنيه.. صور

شاهد.. أول صلاة جمعة في غانا بعد تخفيف قيود كورونا

للمفاصل والعظام والسكري.. فوائد مذهلة لتناول الجنزبيل يوميا لمدة شهر