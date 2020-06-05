AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

به تحققت أمنيات الأنبياء.. خطيب المسجد النبوي يشرح إعجاز اسم الله الحكيم

الجمعة 05/يونيو/2020 - 06:35 م
الأنبياء كانوا يدعون
الأنبياء كانوا يدعون الله بهذا الاسم.. خطيب المسجد النبوي
Advertisements
أمل فوزي
قال الشيخ الدكتور عبدالمحسن بن محمد القاسم، إمام وخطيب المسجد النبوي، إن حكمة الله بالغة، تعجز العقول عن الإحاطة بكنهها، وتكل الألسن عن التعبير عنها.

اقرأ أيضًا.. 
وأوضح «القاسم» خلال خطبة الجمعة اليوم من المسجد النبوي بالمدينة المنورة، أن الله- سبحانه وتعالى- حكيم يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها اللائقة بها في خلقه وأمره، فهو تعالى له كامل الحكمة المقترنة بالعزة والعلم والخبرة والسعة والحمد.

واستشهد بما قال- تعالى-: «سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ» الآية الأولة من سورة الحديد، منوهًا أن حكمة المولى- سبحانه- خلق المخلوقات كلها بأحسن نظام ورتبها أكمل ترتيب، أتقن التدبير وأحسن التقدير وأعطى كل مخلوق خلقه اللائق به، لقوله- تعالى-: « قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى » الآية 50 من سورة طه.

اقرأ أيضًا.. 
وأضاف أن الأنبياء -عليهم السلام-  كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى بتحقيق أمنياتهم باسمه الكريم، فيما أنه- عز وجل- قد تحدى الخلق أن يجدوا في خلقه خللًا، فقال تعالى : « مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَٰنِ مِن تَفَاوُتٍ ۖ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ » الآية 3 من سورة الملك.

 وتابع: ولو اجتمعت عقول الخلق ليقترحوا مثل خلق الرحمن أو ما يقارب ما أودعه في الكائنات من الحسن والانتظام والاتقان، لم يقدروا؛ لذا أمر الله الخلق بالاكتفاء بالتأمل فيما خلق من الحكم في مخلوقاته والاطلاع على بعض ما فيها من الحسن والاتقان.

اقرأ أيضًا.. 

ودلل بما قال- تعالى-: «قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» الآية 101 من سورة طه ، منوهًا بأن الله- سبحانه- بنى أمور عباده أن عرفهم معاني دلائل خلقه وأمره دون دقائقها وتفاصيلها، وهذا مطرد في الأشياء أصولها وفروعها وما يخفى على العباد معاني حكمته في صنعه وإبداعه وأمره وشرعه وكونه القدري يكفيهم فيه معرفته بالوجه العام أن تضمنته حكمة بالغة وإن لم يعرفوا تفاصيلها وأن ذلك من علم الغيب الذي استأثر الله به.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كفيلة بزوال الغمة.. 4 أعمال من أعظم أسباب رفع الوباء ويستهين بها الكثيرون

الله يغار على عباده.. الإفتاء توضح كيف يكون ذلك بالتفصيل؟

خطيب المسجد النبوي: من سلك طريق الآخرة في حاجة لعلم وعمل وإخلاص وخوف

غفلة ما بعد الموت وأهوال يوم القيامة.. خطيب المسجد النبوي يتعجب من 4 أفعال شائعة

خطيب المسجد الحرام: أهل الإيمان في رمضان يعكفون على القرآن

خطيب المسجد النبوي: لا تدري أي عمل يُقبل ينجيك الله به من الأهوال

ترشيحاتنا

يا فرحة ما تمت..عودة حظر التجوال لمدينة جدة السعودية.. ما الأسباب؟

بسبب حلاقة الشعر .. تغريم لاعبين في بروسيا دورتموند

بشرى سارة.. فيروس كورونا أقل قوة مقارنة بـ بداية انتشاره

السعودية تسجل 2591 إصابة جديدة و31 وفاة بـ فيروس كورونا

تحرك برلمانى عن انسحاب المستشفيات الخاصة من علاج مصابى كورونا

الصحة العالمية: لا نهاية لوباء كورونا قبل اختفاء الفيروس من العالم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشهد مؤثر.. لحظة اجتماع شمل ممرضة مع ابنتيها بعد فراق 9 أسابيع بسبب كورونا

بـ خل التفاح.. حيلة ذكية وسريعة لـ علاج الزوائد الجلدية في المنزل

بـ فستان قصير .. رانيا ملاح تتألق بإطلالة جذابة في أحدث جلسة تصوير