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رخيصة الثمن.. دراسة كندية تؤكد منع الكمامات الإصابة بكورونا 85%

الجمعة 05/يونيو/2020 - 06:21 م
الكمامات
الكمامات
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أسامة علي

استعرض الإعلامى أحمد مجدى أول دراسة علمية تثبت فاعلية الكمامات فى الحد من انتشار فيروس كورونا.


وقال مجدي، خلال برنامج "فنجان قهوة" المذاع على قناة "صدى البلد، إن دراسة كندية حديثة أوضحت أنه تم تحليل 172 دراسة قديمة أجريت فى 16 دولة، بشأن طرق الوقاية من الفيروسات أثبتت أن الكمامات لها دور فعال فى الوقاية.


وتابع مجدى، حسب دراسة الباحثين الكنديين، فإن الدراسة العلمية أثبتت أن الكمامات تمنع من الاصابة من الفيروسات بنسبة 85%.


وأوضح مجدى، أن الدراسة أشارت إلى أن الكمامات الجراحية التى يتم شراؤها من الصيدليات "رخيصة الثمن"، إضافة إلى الكمامات القماشية المصنوعة بطرق  طبية سليمة، تفي بالغرض للوقاية من فيروس كورونا.

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