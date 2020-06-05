أحد الأدوات .. الصحة العالمية: الكمامات فقط لا تحمي من الإصابة بفيروس كورونا

أكدت منظمة الصحة العالمية أن الكمامة هي واحدة من الأدوات التي يمكن أن تقلل من خطر انتقال فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، محذرة من خطورة إعطاء إحساس زائف بالحماية.
وقال تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية إن ارتداء الكمامات فقط، لن يحمي من الإصابة بفيروس كورونا.
ونصح خبراء المنظمة، الدول، بتشجيع الناس على ارتداء الكمامات، وتابعت "لدينا أدلة الآن على أنه إذا تم القيام بذلك بشكل صحيح، فإنه يمكن أن يشكل حاجزا للقطرات المعدية المحتملة".
وأوضحت في وقت سابق، أن بعض الدول تشهد "زيادات طفيفة" في حالة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وسط تخفيف إجراءات العزل، وأكدت أن الأمر لم ينته بعد، ولن ينتهي حتى اللحظة التي يختفي فيها الفيروس من كل مكان في العالم.