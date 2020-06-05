AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أحد الأدوات .. الصحة العالمية: الكمامات فقط لا تحمي من الإصابة بفيروس كورونا

الجمعة 05/يونيو/2020 - 05:59 م
الصحة العالمية: الكمامات
الصحة العالمية: الكمامات فقط لن تحمي من الإصابة فيروس كورونا
Advertisements
قسم الخارجي
أكدت منظمة الصحة العالمية أن الكمامة هي واحدة من الأدوات  التي يمكن أن تقلل من خطر انتقال فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، محذرة من خطورة إعطاء إحساس زائف بالحماية.

وقال تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية  إن ارتداء الكمامات فقط، لن يحمي من الإصابة بفيروس كورونا.

ونصح خبراء المنظمة، الدول، بتشجيع الناس على ارتداء الكمامات، وتابعت "لدينا أدلة الآن على أنه إذا تم القيام بذلك بشكل صحيح، فإنه يمكن أن يشكل حاجزا للقطرات المعدية المحتملة".

وأوضحت في وقت سابق، أن بعض الدول تشهد "زيادات طفيفة" في حالة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وسط تخفيف إجراءات العزل، وأكدت أن الأمر لم ينته بعد، ولن ينتهي حتى اللحظة التي يختفي فيها الفيروس من كل مكان في العالم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة العالمية: تراجع الإصابات بفيروس كورونا في أوروبا

الصحة العالمية: لا نهاية لوباء كورونا قبل اختفاء الفيروس من العالم

سجلت 357 حالة جديدة .. وفيات فيروس كورونا في بريطانيا تتجاوز 40 ألف

ترشيحاتنا

50 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى المبارك

قائمة أسعار بيجو peugeot اليوم في مصر بعد تخفيضها 20 ألف جنيه.. صور

أهم الأخبار.. أول صلاة جمعة بالجامع الأزهر.. الحكومة تخصص خطين ساخنين لبلاغات كورونا.. ودبي تعتقل زعيم عصابة دولية

علاج منزلي لضيق التنفس.. 5 مكونات من مطبخك

هرب من أوروبا وسقط فى الإمارات.. كيف نجحت دبي فى اعتقال أخطر زعماء المافيا الدولية

هنا الزاهد تخطف الأنظار على السوشيال ميديا بلوك جديد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ خل التفاح.. حيلة ذكية وسريعة لـ علاج الزوائد الجلدية في المنزل

بـ فستان قصير .. رانيا ملاح تتألق بإطلالة جذابة في أحدث جلسة تصوير

الصحة: نجاح تجربة حقن مصابي كورونا من الحالات الحرجة ببلازما المتعافين وزيادة نسب الشفاء