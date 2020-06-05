أحد الأدوات .. الصحة العالمية: الكمامات فقط لا تحمي من الإصابة بفيروس كورونا

أكدت منظمة الصحة العالمية أن الكمامة هي واحدة من الأدوات التي يمكن أن تقلل من خطر انتقال فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، محذرة من خطورة إعطاء إحساس زائف بالحماية.





وقال تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية إن ارتداء الكمامات فقط، لن يحمي من الإصابة بفيروس كورونا.





ونصح خبراء المنظمة، الدول ، بتشجيع الناس على ارتداء الكمامات، وتابعت "لدينا أدلة الآن على أنه إذا تم القيام بذلك بشكل صحيح، فإنه يمكن أن يشكل حاجزا للقطرات المعدية المحتملة".



