تقرير | لاعبو شمال أفريقيا "توربيني" الدوري المصري.. والزمالك الزعيم

ويعد التعاقد مع لاعبين من المغرب وتونس بالتحديد عامل جذب للأندية المصرية، بعد النجاح الكبير الذي شهدته تجارب التعاقد مع لاعبين من هاتين الدولتين في المواسم الماضية. لا صوت يعلو فى الشارع المصري، على اهميه لاعبي شمال أفريقيا في الدوري المصري فى آخر عامين، ويعد نادي الزمالك صاحب النصيب الاكبر فى عدد اللاعبين ويأتي غريمه التقليدي النادي الأهلي فى المركز الثاني وراءه،









ويعرض لكم صدي البلد دور لاعبي شمال افريقيا مع الفرق فى الدوري المصري :













فرجاني ساسي :





قدم فرجاني ساسي مستويات جيدة منذ قدومه الى الزمالك مطلع الموسم الماضي ، وتوج مع الزمالك بـ 5 بطولات ، وهم السوبر المصري السعودي من الهلال السعودي ، كأس مصر امام بيراميدز ، كأس الكونفدرالية الافريقية ولم يشارك فى نهائي بسبب الاصابة التي لحقت به فى مباراة حسنية أكادير ، كأس السوبر المصري امام النادي الأهلي ، السوبر الافريقي امام الترجي التونسي.





أشرف بن شرقي :





نجح اشرف بن شرقي من خطف الانظار فى قارة افريقيا والدوريات العربية بما قدمه مع نادي الزمالك فى الفترة الماضية ويعد اهم اللاعبين داخل صفوف الفريق ورفض مرتضي منصور رحيل اللاعب ، لانه حجز مقعدا اساسيا داخل الفريق ، وتوج بـ 3 بطولات ، وهم ، كأس مصر امام بيراميدز وسجل هدفين ، كأس السوبر الافريقي وسجل هدفين ايضا امام الترجي التونسي ، السوبر المصري امام النادي الأهلي ، ويعد سبب رئيسي فى الاطاحة بـ الترجي التونسي من دوري أبطال أفريقيا من دور الـ8 وتأهل بالزمالك الي دور نصف نهائي لمواجهة الرجاء البيضاوي .





محمد أوناجم :





تألق المغربي محمد أوناجم مع الزمالك فى الفترة الاخيرة قبل توقف النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا ، فى بدايته واجه انتقادات عديدة بسبب مستواه الذي لم يظهر بعد كما كان فى الوداد المغربي وتوج مع الزمالك بـ كأس مصر والسوبر المصري والسوبر الافريقي، احرز خلالها 3 أهداف، ونجح في صناعة 4 اهداف لزملائه ، وكان هو من ضمن الاسباب ايضا فى عودة الزمالك لمباراة الترجي بعد تأخرهم بهدف فى ستاد القاهرة بعد تسديدة صاروخية ليعود الفارس الابيض للمباراة ويفوز 3/1 .





حميد أحداد :





حميد أحداد كثيرا مع نادي الزمالك خلال فترته مع الفريق قبل الانتقال للرجاء البيضاوي معارا لمدة موسم واحد ، وظهر مستوي طيب عندما كان فى صفوف الزمالك رغم قله مشاركته ، ويعد ايضا من اسباب فوز الزمالك بالكونفدرالية الافريقية بعد أحرازه هدف النجاه امام بترو أتليتكو الانجولي والتي انتهت 1-0 ، وبذل مجهود قوي فى نهائي الكونفدرالية امام نهضة بركان وتوج الزمالك وقتها بالبطولة . لم يشارك





خالد بو طيب :





له بصمه مع الزمالك فى المباريات الهامه ، وسجل امام نصر حسين داي والمباراة انتهت 1-1 وشارك نهائي الكونفدرالية وكان صاحب الفضل فى تسجيل اول ركلات الجزاء للزمالك امام نهضة بركان والتي توج بها الابيض . رغم كبر سنه الا ان توجد خالد بو طيب









حمدي النقاز :





حمدي النقاز من اقوي باك يمين فى الدوري المصري وخاصة فى الناحية الهجومية ، وكان صاحب الفضل فى السوبر المصري السعودي بعدما سجل هدف وصنع اخر امام الهلال السعودي زعيم اسيا وتوج بـ كأس مصر 2018 و 2019 امام سموحة وبيراميدز والكونفدرالية امام نهضة بركان وبعدما رحل عن نادي الزمالك من طرف واحد . يعد









علي معلول :





علي معلول للنادي الاهلي فى عام 2016 قادما من الصفاقسي التونسي و أصبح علامة مسجلة في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا بما يمتلكه من قدرات هجومية ممتازة على الجانب الأيسر و هداف الفريق في الموسم الماضي ومتخصص تسديد ركلات الجزاء حاليا وسجل 14 هدفا وصنع 30 اخرى ولقبه جماهير الاهلي " أسرع دليفري في مصر" ، وتوج بـ 3 دوري مصري و2 سوبر مصري وكأس مصر وتوج بمجهوده أفضل لاعب فى الدوري المصري 2019 . انضمأسرع دليفري في مصر" ، وتوج بـ 3 دوري مصري و2 سوبر مصري وكأس مصر وتوج بمجهوده أفضل لاعب فى الدوري المصري 2019 .





وليد أزارو :





يعد من اقوي واسرع المهاجمين داخل الدوري المصري فى أخر عامين قبل ان يرحل للنادي الاتفاق السعودي علي سبيل الاعارة لمده 6 أشهر بعد خلاف مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي وتوج وليد أزارو بـ 2 دوري مصري و1 كأس السوبر المصري ولقب هداف الدوري .









عبد الكبير الوادي :





انضم المغربي عبد الكبير الوادي لوادي دجلة لمده 3 سنوات لتدعيم خط الهجوم قادما من نادي اتحاد طنجة بعدما نال اللاعب إعجاب اليوناني تاكيس جونياس المدرب السابق فى عام 2019 .









رفيق كابر :





انضم التونسي رفيق كابو إلى صفوف وادي دجلة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من نادي الاتحاد المنستيري التونسي.











نجح نادي سموحة في تعاقد مع الليبي محمد الترهوني قادمًا من أهلي طرابلس فى عام 2019 .









نجح نادي طلائع الجيش في تعاقد مع التونسي ماهر الحداد ، في صفقة انتقال حر، لمدة 3 مواسم فى عام 2019 .













نجح نادي الاتحاد السكندري في تعاقد مع الليبي أحمد شلبي قادمًا من أهلي بنغازي على سبيل الإعارة لمدة موسم، وكان قريبا من ضم المدافع التونسي بلال العفة لولا تعثر الصفقة في الساعات الأخيرة .









نجح نادي المصري البورسعيدي في تعاقد مع الليبي مفتاح طقطق قادما من أهلي طرابلس لمدة موسمين .









نجح نادي المقاولون العرب في تعاقد مع التونسي سيف الدين الجزيرى قادما من نادي طنطا . المقاولون العرب

الاسماعيلي :

نجح نادي الاسماعيلي في تعاقد مع التونسي فخر الدين بن يوسف فى صفقه انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع الاتفاق السعودي . الاسماعيلي







