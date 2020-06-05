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أبناء ووهان بذلوا ما في وسعهم لمكافحة كورونا .. معهد للفيروسات بالصين يرد على اتهامات أمريكا..فيديو

الجمعة 05/يونيو/2020 - 06:44 م
مدير معهد ووهان
مدير معهد ووهان
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أسامة علي

عرض الإعلامى أحمد مجدى رد مدير معهد ووهان الصينية على الشائعات والاتهامات الامريكية بشأن تصنيع فيروس كورونا معمليا.

 

وقال مدير معهد ووهان خلال الفيديو الذى عرضه الاعلامى أحمد مجدي، خلال برنامج " فنجان قهوة" المذاع على قناة "صدى البلد، إن وباء فيروس كورونا كان غير متوقعا فى ووهان.

 

وتابع مدير معهد ووهان قائلا: "تحت قيادة اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى وبدعم الشعب، بذل أبناء ووهان كل ما فى وسعهم لمكافحة فيروس كورونا وانقاذ الارواح".

 

وأضاف: أن جميع العاملين فى معهد ووهان تعرضوا للشائعات الامريكية وتحملوا ضغوط كبيرة، معقبا، فى ذلك الوقت طلبنا من العاملين تحمل الضغط ومواصلة العمل للقضاء على الفيروس.

 

وأشار مدير معهد ووهان، إلى أنه مع مواصلة العمل تم تطوير اللقاحات، اصبحت قابلة للانتاج.

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