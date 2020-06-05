مصر للطيران تحذر عملاءها بشأن هذه الرحلات الجوية.. تفاصيل

حذرت مصر للطيران، عملاءها من الأخبار المتداولة حول إعلانات معروضة تنسب الشركة بشأن تشغيل رحلات من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة.

وأكدت مصر للطيران عدم صحة هذه المعلومات، وأنه لا يوجد رحلات في المواعيد المعلن عنها، في الاعلانات المتداولة علي مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الشركة إن ليس عليها أي مسئولية عن أي تذاكر صدرت عن هذه الشركات التي قامت بالإعلان عن هذه الرحلات وتهيب مصر للطيران بعملائها ضرورة مراجعة القنوات الرسمية للشركة لحجز التذاكر وهي الموقع الإلكتروني للشركة egyptair.com أو عن طريق الاتصال بمكاتب مصر للطيران بالإمارات العربية.

وتسير مصر للطيران، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد، رحلات استثنائية إلي عواصم ومدن العالم لإعادة المصريين العالقين هناك.