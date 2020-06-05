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محافظات

محافظ أسوان يقرر إنشاء وحدة لمواجهة التداعيات السلبية للقضية السكانية

الجمعة 05/يونيو/2020 - 08:21 م
محافظ اسوان
محافظ اسوان
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شاذلى عبد الفتاح
قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تشكيل وحدة السكان بديوان عام المحافظة بإشراف من الدكتورة غادة يحيى نائب المحافظ وذلك بهدف متابعة وتقييم المؤشرات العامة للقضية السكانية على مستوى المحافظة  .

يأتي ذلك فى إطار جهود محافظة أسوان لتحقيق المواجهة المحكمة والممنهجة للقضية السكانية بإعتبار ذلك من أكبر التحديات الحالية لما لها من أثار سلبية على عوائد التنمية.

وكلف محافظ أسوان بضرورة التنسيق بين أعضاء الوحدة والجهات المعنية لإجراء بحوث وإستبيانات علمية ميدانية من أجل وضع تحليل دقيق للموقف السكاني ، مع دعم الشراكات والأفكار الإبتكارية التى تقترح من الشباب مما يساعد على دمجهم فى عملية إتخاذ القرار ، بجانب تنسيق وتسريع الإستجابة مع الجهات المسئولة لمعالجة الفجوات وحل المشاكل السكانية. 

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كما وجه اللواء أشرف عطية إلى قيام وحدة السكان بتحديد الإحتياجات من الموارد البشرية والمادية وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيرها بالتنسيق مع فرع المجلس القومى للسكان بالمحافظة والمنسق المركزى ، علاوة على تفعيل فريق الرصد الميدانى بديوان عام المحافظة لمتابعة الأنشطة التى يتم تنفيذها ، مع رصد المشكلات والمعوقات وتقديم المقترحات بالحلول لها ، بجانب إرسال التقارير الدورية الكتابية بمختلف وسائل الإتصال إلى المنسق المركزى لموافاة وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى بها. 

وتم إنعقاد الإجتماع الأول للوحدات السكانية لمشروع تسريع الإستجابة المحلية للقضية السكانية برئاسة السفير الدكتور محمد حجازى مستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولى وبمشاركة الدكتورة فاطمة الزهراء مدير المشروع ورئيس وحدة السكان المركزية بالوزارة ، وأيضًا دولت شعراوى مدير برامج السكان والتنمية بصندوق الأمم المتحدة للسكان ، بجانب أعضاء وحدة السكان بمحافظة أسوان والمحافظات الأخرى وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس لبرنامج ZOOM على شبكة الإنترنت .
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