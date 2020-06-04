جامعة أسوان تناقش أول رسالة دكتوراة أونلاين بإشراف رئيس الجامعة

شهدت كلية الزراعة والموارد الطبيعية بجامعة أسوان اليوم مناقشة رسالة دكتوراة بعنوان “دراسات متعددة النهج لتقييم الزراعة المستدامة لأراضى الظهير الصحراوى غرب إدفو ، أسوان ، مصر” للدكتور علاء هاشم عبد العظيم .





ومن جانبه أكد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان بأن الجامعة تتبع الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا بكل دقة حيث يتم إجراء مناقشات الدكتوراة والماجستير لطلاب الدراسات العليا والبحوث عبر تقنية الأونلاين وذلك منعًا للتجمعات والزحام .





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وأشار الدكتور أحمد غلاب إلى أنه تم اليوم مناقشة رسالة دكتوراة تهدف إلى تحديد وعمل خرائط لأهم خواص التربة الكيميائية والطبيعية لمنطقة الدراسة، مع تقييم جودة المياه الجوفية لأغراض الرى .





وأضاف غلاب بأن رسالة الدكتوراة تهدف أيضًا لعمل التحليل المورفوميترى وتقييم مخاضر الفيضانات المفاجئة، مع رسم خرائط التوزيع الجيوكيميائي لبعض العناصر الثقيلة والنادرة في التربة، وكذا تقييم القدرة الإنتاجية للأراضى ومدى ملائمتيها لبعض المحاصيل المختلفة.





وفى نفس السياق أوضح الدكتور ياسر عبد الحميد عميد كلية الزراعة والموارد المائية بأن لجنة المناقشة والحكم تكونت من أ.د أحمد غلاب محمد رئيس الجامعة (مشرف) ، وأ.د محمد على الدسوقى أستاذ الأراضى والمياه بقسم الأراضى والمياه بكلية الزراعة بجامعة أسيوط، وأ. د محسن عبد المنعم جامع أستاذ الأراضى والمياه بقسم الأراضى والمياه بكلية الزراعة بجامعة أسيوط أيضًا، بجانب أ.د محمد الأمين عبد الكريم فرج الله أستاذ الأراضى والمياه بقسم الأراضى والمياه بكلية الزراعة بجامعة أسيوط، وفى ختام المناقشة منحت لجنة المناقشة والحكم الباحث درجة الدكتوراة.