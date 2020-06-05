تعمير الوادي الجديد: حفر آبار شرب وتوريد 5 محولات كهرباء بتكلفة 23.5 مليون جنيه

أعلن اللواء مهندس أيمن عبدالمنعم، رئيس جهاز تعمير الوادي الجديد ، أن الجهاز انتهى من توريد 5 محولات كهربية لدعم شبكة الكهرباء فى عدد من القرى والمدن بالمحافظة بتكلفة 3 مليون 500 ألف جنيه، حيث تم توريد محول قدرة 350 ك. ف. أ لمركز بلاط، ومحول قدرة 500 ك. ف. أ لدعم قرية أبومنقار بالفرافرة، ومحول قدرة 600 ك. ف. أ لدعم مركز باريس ومحلوين قدرة 100ك. ف. أ لدعم الواحات البحرية.





أضاف عبد المنعم أن الجهاز يستكمل تنفيذ مشروعات خدمية تضمنت حفر 5 آبار شرب ورى بتكلفة 20 مليون جنيه، حيث سيجرى حفر بئر رى لدعم مشروع المنازل الريفية بقرية الموهوب بمركز الداخلة وبئر أخرى لخدمة التنمية الزراعية فى مشروع منازل أرض الملك بمركز باريس.





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وكان جهاز التعمير وقع بروتوكول تعاون مع وزارة التنمية المحلية لتطوير 5 قرى ورفع كفاءة المجازر بالمحافظة، وقرية بالواحات البحرية.





وجرى بدء خطوات تنفيذ البروتوكول من خلال طرح مشروع حفر 3 آبار مياه شرب وإحلال وتجديد مبانى رئاسة وحدة محلية قروية بمركزى الداخلة وبلاط بتكلفة تقديرية 16.45 مليون جنيه.





وقام الجهاز بطرح مشروع حفر الآبار الثلاث وتشمل حفر بئر مياه شرب بعمق 650 مترًا، وبتكلفة 3.7 مليون جنيه فى قرية بغداد بمركز باريس، وحفر بئر ثانية بنفس العمق والتكلفة بقرية فلسطين بمركز الخارجة، وبئر ثالثة بعمق 1000 متر وبتكلفة 3.85 مليون جنيه بقرية عمر بن الخطاب بمركز الفرافرة، لخدمة التنمية بالقرى الثلاث.