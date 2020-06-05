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مرأة

بملابس رياضية .. شاهد شيما صابر برفقة زوجها في فيديو جديد

الجمعة 05/يونيو/2020 - 09:13 م
شيما صابر وزوجها
شيما صابر وزوجها اللاعب رامي صبري
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حياة عبد العزيز
نشرت الإعلامية شيما صابر فيديو جديدا برفقة زوجها اللاعب رامي صبري، أثناء ممارسة الرياضة في المنزل، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وأطلت شيما صابر برفقة زوجها بملابس رياضية، فارتدت تي شيرت باللون البمبي، مع بنطال باللون الأسود الليجن، وارتدت حذاء باللون الأسود.

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بينما ارتدى زوجها رامي صبري تي شيرت باللون الأبيض مع بنطال باللوت الأسود وحذاء اسود.

وتركت شيما صابر خصلات شعرها الذهبي منسدلا بطريقة ناعمة أعلى الكتف، بشكل جمالي يخطف الأنظار.

كما تخلت عن التكلف وظهرت بشكل جمالي طبيعي وبدون ماكياج.

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