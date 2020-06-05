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رياضة

رامي صبرى وزوجته شيما صابر في حصة تمارين رياضية

الجمعة 05/يونيو/2020 - 07:55 م
شيما ورامي
شيما ورامي
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محمد بدران

شاركت الإعلامية شيما صابر متابعيها فيديو جديد برفقة زوجها اللاعب رامي صبري، عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام.


ظهرت شيما صابر بصحبة زوجها رامي صبرى وهما يمارسان التمارين الرياضية، على طريقتهما من داخل منزلهما، نالت إعجاب متابعيها.


عقد رامي صبري لاعب الفريق الأول بنادي إنبي، الاسبوع الماضي، قرانه على الإعلامية شيما صابر الشهيرة بـ "مذيعة الكورة"، وذلك في حفل صغير في  إحدى الفيلات في وجود العائلتين.

ويعد رامي صبري قائدًا لنادي إنبي، وشارك معه في 16 مباراة هذا الموسم، وأحرز 4 أهداف معه ، قبل توقف الدوري بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن الدوري المصري تم إيقافه لنهاية شهر مايو، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.


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