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رياضة

تصريحات مثيرة من مودريتش بشأن كريستيانو رونالدو

الجمعة 05/يونيو/2020 - 09:32 م
صدى البلد
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عمر سلامة
كشفت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية الستار عن بعض التفاصيل المثيرة في السيرة الذاتية للاعب وسط ريال مدريد لوكا مودريتش.

وروى اللاعب الكرواتي تفاصيل مشاجرة جمعت النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بمواطنه المدرب جوزيه مورينيو، كاد يبكي الدون خلالها.

مودريتش كتب قائلا: "كنت متفاجئا من ردة فعل مورينيو الغاضبة، لأننا كنا متفوقين 2-0 في الكأس، رونالدو لم يراقب الخصم في رمية تماس، وجوزيه جن جنونه، ظلا في خلاف بالملعب".

وأضاف الساحر الكرواتي: "في الاستراحة، رونالدو كان حزينا لدرجة أنه كاد يبكي، لأنه يشعر أنه قدم كل ما لديه في الملعب، ورغم ذلك ينتقده مورينيو، جاء جوزيه بعد ذلك وطلب من اللاعبين التحلي بالمسئولية في الملعب، المحادثة مع كريستيانو كانت حامية وكادت تتطور، ولولا تدخل العديد من الزملاء".
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