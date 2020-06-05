صالحة للغسيل 30 مرة.. الصناعة تكشف مواصفات الكمامة القماش

كشف المهندس أشرف عفيفي رئيس هيئة المواصفات والجودة بوزارة الصناعة والتجارة، مواصفات إنتاج الكمامات المصنوعة من القماش قبل طرحها بالأسواق.





وقال عفيفي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر قناة "دي ام سي"، لكي تنتج كمامة بمواصفات آمنة يجب أن تكون في المقام الأول قادر على فلترة ما يماثل جحم الفيروس، وهو ما يطلق عليه اختبار الكفاءة، أما الاختبار الثاني فيكون اختبار الماء والسوائل للتأكد من عدم تغلل المياه للكمامة حتى لا تكون بيئة نشطة للفيروس.





وتابع عفيفي، أن الكمامات القماش ستكون صالحة للغسيل 30 مرة، لافتا إلى أن الكمامة القماش لا يجب استخدامها لمن هم أقل من 6 سنوات.





وعن طريقة غسل الكمامات، أوضح أن غسيل الكمامة القماش يتم بالماء والصابون لمدة 10 دقائق لافتا إلى أن المصابين بكورونا لا يصلح معهم ارتداء الكمامة القماش.