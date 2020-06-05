أخبار الأهلي .. المستشار القانوني للنادي يستقيل من منصبه .. سيد عبد الحفيظ يستعد لعودة التدريبات

تقدم محمد عثمان، المستشار القانوني للأهلي بإعتذار لـ محمود الخطيب ، رئيس مجلس إدارة النادي عن الاستمرار في مهمته القانونية خلال هذه الفترة.





عقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، جلسة مع خالد محمود، طبيب الفريق الأول، للاطمئنان على الفريق بشكل عام وعلى اللاعبين المصابين وسير البرنامج العلاجي والتأهيلي لكل لاعب، في إطار التواصل المستمر بين الجهاز الفني والإداري والطبي خلال فترة التوقف الحالية للنشاط.





لجأ الجهاز الفني للفريق الأول للنادي الأهلي إلى تنفيذ الخطة «b» في صفقات خط الدفاع.





ومن المقرر أن يبدأ امير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي في التفاوض مع إدارة انبي للحصول علي خدمات أسامة جلال مدافع المنتحب الأوليمبي.



