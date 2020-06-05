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رياضة

لدعم مركز الدفاع.. الأهلي يستعد للتفاوض مع بديل حجازي

الجمعة 05/يونيو/2020 - 03:00 م
الاهلي
الاهلي
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عدبالحكيم أبو علم
لجأ الجهاز الفني للفريق الأول للنادي الأهلي إلى تنفيذ الخطة «b» في صفقات خط الدفاع.

ومن المقرر أن يبدأ امير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي في التفاوض مع إدارة انبي للحصول علي خدمات أسامة جلال مدافع المنتحب الأوليمبي.


ووضع الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة رينيه فايلر اسامه جلال في الخطة b حال فشل ضم أحمد حجازي مدافع ويست بروميتش الإنجليزي.

ويتمسك حجازي في البقاء بتجربته الاحترافية وعدم العودة لمصر رغم الضغوط التي تعرض لها خلال الفترة الأخيرة.


كما قررت إدارة الأهلي الإبتعادعن ضم باهر المحمدي من الإسماعيلي بسبب المقابل المادي الكبير.
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