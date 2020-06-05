بسبب شتيمة .. المستشار القانوني للنادي الأهلي يستقيل من منصبه

تقدم محمد عثمان، المستشار القانوني للأهلي بإعتذار لـ محمود الخطيب ، رئيس مجلس إدارة النادي عن الاستمرار في مهمته القانونية خلال هذه الفترة.

وقال عثمان في اعتذاره أنه تشرف بالعمل في كيان الأهلي العظيم تقديرًا لقيمته ومسئوليه، وأنه تعاون بكل الحب مع منظومة الأهلي المحترمة والمحترفة وأنجز الملفات التي تم تكليفه بها، وأنه لم يكن ينوي تقديم هذا الإعتذار لولا ظهور أحد الأشخاص على الساحة والمعروف ببذائاته وتجاوزاته وخوضه في الأعراض دون حسيب أو رقيب، وأن هذا الشخص تجاوز في حقه أي محمد عثمان.





لذلك قرر الإعتذار عن مهمته خلال هذه الفترة إحترامًا لنهج النادي الأهلي الذي يترفع دائمًا عن الرد على مثل هذا الشخص ورفع الحرج عن النادي ومسئوليه، وحتى يتمكن محمد عثمان من الرد على هذا المتجاوز وكشف أكاذيبه وإتهاماته الباطلة أمام الرأي العام.





ووجه مجلس الإدارة الشكر إلى المستشار القانوني للنادي على جهوده الكبيرة وإلتزامه الدائم بقيم وتقاليد الأهلي طوال الفترة الماضية.